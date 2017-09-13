تركيا : ضبط العشرات من اللاجئين السوريين خلال محاولتهم الوصول لليونان .. و صحيفة تنشر الأسباب التي دفعت بعضهم لفعل ذلك ( فيديو )

تركيا : ضبط العشرات من اللاجئين السوريين خلال محاولتهم الوصول لليونان .. و صحيفة تنشر الأسباب التي دفعت بعضهم لفعل ذلك ( فيديو )

ضبطت السلطات التركية، أول أمس الاثنين، 46 لاجئاً سورياً بينهم نساء وأطفال، بمحافظة إزمير، كانوا على متن قارب مطاطي بطريقهم للوصول لإحدى الجزر اليونانية.

ونشرت صحيفة “حرييت” التركية، ما قالت إنها الأسباب التي دفعت بعضاً منهم لخوض غمار هذه الرحلة، فنقلت عن “ماهر” قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “راتبي ألف ليرة، و إيجار المنزل 1200 ليرة تركية، الأسعار في تركيا باهظة للغاية لايكفيني راتبي للطعام واللباس، عملتُ في مطبعة، تصليح المصاعد، المطاعم، وفي الدهان، وكل مرة كانت تظهر المشاكل في المكان الذي أعمل فيه، كما كنتُ أشعر باحتقارهم لي كوني سوري الجنسية”.

بدورها، قالت نور التي اضطرت لترك دراستها الجامعية في سوريا واللجوء لتركيا: “اضطررت لترك دراستي الجامعية في سوريا بسبب الحرب، الآن مقيمة في أزمير وما من مستقبل أمامي، يتحدثون عن ظروف الحياة الأفضل التي يعيشونها في أوروبا لهذا السبب أرغب بالوصول إلى هناك ومتابعة دراستي والتخطيط لمستقبل أفضل”.