تركيا : ضبط العشرات من اللاجئين السوريين خلال محاولتهم الوصول إلى رومانيا

ضبطت السلطات التركية 156 لاجئاً سورياً كانوا يعتزمون الوصول لرومانيا بشكل غير شرعي من محافظة كاستامونو، الواقعة على شواطئ البحر الأسود، شمالي تركيا.

وقالت صحيفة “حريّيت” التركية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ قوات الدرك التركي التابعة لمقاطعة جيده، بمحافظة كاستامونو، أوقفت حافلة بعد أن اشتبهت باثنين من الركاب، وتبين أن دخولهم إلى تركيا لم يكن مشروعاً، فيما ادعى السوريون وصولهم للمنطقة عن طريق الخطأ.

وأضافت الصحيفة أن نقطة تفتيش الدرك التالية بمقاطعة، كوروجاشيله، وبالتعاون مع قوات الدرك بمقاطعة جيده، أوقفت الحافلة وتبين وجود 124 لاجئاً سورياً آخر دخلوا تركيا بشكل غير شرعي، كما تبين بعد التحقيق أن وجهتهم كانت رومانيا، (AksAlser.com)، عن طريق شواطئ البحر الأسود.