” تسلا ” تبرمج سياراتها للهروب من إعصار ” إرما “

اجتاح إعصار “إرما” ولاية #فلوريدا الأمريكية، ما دفع السلطات إلى دعوة جميع السكان لإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة بشكل عاجل مع اقتراب الإعصار المدمر، في هذه الظروف قامت شركة تسلا بتحديث برمجيات سياراتها “عن بعد” لكي يستطيع أصحابها الابتعاد عن المنطقة المنكوبة قدر الإمكان.

وأطلقت تسلا موتورز برنامجا لتحديث برمجيات سياراتها الكهربائية من موديلي S وX مجانا لأصحابها الذين يقعون في المنطقة التي اجتاحها الإعصار، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وسمح البرنامج الجديد بزيادة طول المسافة التي تقطعها السيارة دون شحن بطاريتها نحو 63 كيلومترا، أي انه وفر قدرا إضافيا من الطاقة يساوي 15 كيلوواط، ليتمكن أصحاب الموديلين المذكورين من مغادرة المناطق المهددة والوصول إلى أماكن آمنة، مع العلم بأن شركة تسلا تبيع برنامج التحديث عادة بـ2000 دولار فصاعدا.

وقد اتخذ ممثلون من تسلا قرار إرسال التحديث المذكور بعد أن اتصل صاحب سيارة موديل S مع الشركة وقال إن سعة بطارية سيارته غير كافية لتأمين وصوله إلى مكان آمن.

وأطلقت تسلا حملتها بشكل مؤقت حيث ستبقى سارية المفعول حتى 16 سبتمبر، إذ ستسحب الشركة البرنامج المحدث من زبائنها بعد ذلك، مع العلم بأن الوقت المتبقي يعتبر كافيا لمغادرة المنطقة المنكوبة.

تجدر الإشارة إلى أن إعصار “إرما” وصل إلى شواطئ ولاية فلوريدا، في 10 سبتمبر، وسبب دمارا واسعا هناك حيث انقطعت التغذية الكهربائية عن أكثر من 3 ملايين من سكان الولاية، بينما نقل أكثر من 100 ألف شخص إلى مساكن مؤقتة.