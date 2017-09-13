ديل بييرو مذهول مما يفعله زميله السابق زين الدين زيدان

قال نجم الكرة الإيطالية المعتزل #ديل_بييرو اليوم إنه “مذهول بصورة إيجابية” من إنجازات المدرب الفرنسي #زين_الدين_زيدان مع ريال مدريد الإسباني.

وقال ديل بييرو الذي سبق وزامل زيدان في يوفنتوس في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس: “كان قراره بالدخول مع ريال مدريد صادماً، هو موجود منذ سنوات طويلة هناك ويعرف الأجواء، لكن المدرب عمل مختلف وأنا مذهول بصورة إيجابية مما تمكن من فعله”.

وأكد النجم الإيطالي إعجابه الكبير بزيدان الذي توج مع الريال بدوري الأبطال مرتين والدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الأوروبي مرتين ومونديال الأندية مرة وكأس السوبر الإسباني مرة في ظرف عام ونصف.

وأشار ديل بييرو إلى أن قدرة زيدان على القيادة كانت أمراً مثبتاً منذ حقبته كلاعب، وأضاف اللاعب الأسطورة: “زيزو كان لطيفاً ويحب المزاح، يتحدث قليلاً لكنه كان دائماً يعمل بأقصى طاقة ويقدم كل ما لديه”.

وتحدث ديل بييرو عن الأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حيث صرح: “مثل هذا الأمر يجب أن يكون مصدراً للفخر، لكن أهم شيء الآن أن يثبت نفسه كديبالا وليس ميسي، هما لاعبان متشابهان، لكن لكل منهما طريقه الخاص”.

وتابع: “هذا مع معرفة أن لاعبا مثل ميسي يولد كل 25 أو ربما 30 عاماً”. ( EFE )