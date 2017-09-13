رجل أمريكي يغتصب فتاة 250 مرة على مدى 5 سنوات

أدين رجل من ولاية “ديلاوير” الأمريكية، هذا الأسبوع، بتهمة #الاغتصاب ، بسبب قيامه بممارسة العلاقة الجنسية مع فتاة بشكل متكرر خلال مدة 5 سنوات، بدأت حين كان عمرها 12 عاما.

ووفق ما نقلت صحيفة القدس العربي عن صحيفة “واشنطن بوست”، فإن هيئة محلفين اتهمت وايت جونيور (41 عاما)، بارتكاب 11 جريمة اغتصاب من الدرجة الثانية، و4 جرائم استغلال جنسي لطفلة، وحيازة مقاطع إباحية لأطفال إضافة إلى تهم أخرى.

وقالت شرطة مقاطعة نيوكاسل : “إن وايت مارس الجنس مع الفتاة لعدد لا يقل عن 250 مرة، منذ عام 2012، وامتدت جرائمه لتصل إلى تهديد الفتاة وفقًا لإفادة خطية. وتم التحفظ على بعض تفاصيل التهم المسندة إليه للحفاظ على سرية شخصية الضحية”.