زوج غيور يبتر قدمي زوجته أمام أطفاله

أقدم زوج غيور في أندوينسيا على بتر قدمي زوجته تحت أنظار أطفالها باستخدام منجل ضخم، بعد أن اتهمها بالخيانة.

وتعرضت بوتو كارين (33 عاماً) لهجوم عنيف على يد زوجها المخمور، في واحدة من أعنف الجرائم التي تركتب في مدينة بالي. وتقول الشرطة المحلية، إن الجاني ندم على فعلته، وقام بنقل زوجته إلى مستشفى محلي، بعد أن وضع ضمادات على جراحها.

ولدى وصول كارين إلى المستشفى، كانت في حالة سيئة للغاية، والدماء تنهمر غزيرة من قدميها المبتورتين، وجاهد الأطباء في محاولة لإنقاذ حياتها، بحسب نقلت شبكة ٢٤ عن صحيفة ميرور البريطانية.

ويبلغ طفلا الضحية اللذين كانا شاهدين على الواقعة من العمر 9 و 13 عاماً، ولدى وصول الشرطة إلى مكان ارتكاب الجريمة، تم العثور على قميص وسروال ومنشفة مضرجة جميعها بالدماء.

وقال رئيس شرطة بادونغ، يوديث ساتريا، في حديث لوسائل إعلام محلية، إن الجاني استخدم منجلاً حادة لبتر قدمي الضحية، ويبلغ طول نصل هذا المنجل نحو 31 سم، مع مقبض بطول 15 سم.

واحتجزت الشرطة الزوج البالغ من العمر 36 عاماً، في حين تم إطلاق حملة لجمع التبرعات، لعلاج الضحية، خاصة وأن النظام الحكومي في أندوينسيا، لا يقدم الدعم اللازم في مثل هذه الحالات.