زين الدين زيدان يجد بديل كريم بنزيما

قال مدرب #ريال_مدريد ، الفرنسي #زين_الدين_زيدان ، إنه بصدد الرهان على “خيار جديد” في مركز رأس الحربة، لن يشمل الويلزي #غاريث_بيل ، في ظل إصابة كريم بنزيما، وذلك خلال مباراة الفريق الأولى بدوري أبطال أوروبا اليوم أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، التي ستشهد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصرح زيدان في مؤتمر صحافي عشية اللقاء عقب إقراره بقبول الانتقادات بعد التعادل مع ليفانتي في الليغا: ” سترون كيف سنلعب لأن هناك خيار جديد. نعلم كيف سنلعب اليوم”.

وشهد اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله على ملعب سانتياغو برنابيو، إصابة بنزيما ليصبح الريال وقتها بدون أي مهاجم نظراً لعقوبة الإيقاف بحق كريستيانو وخروج بورخا مايورال من القائمة.

وأضاف موجها حديثه للصحافيين: “أنتم تقومون بعملكم وأنا كذلك أقوم بعملي. أحاول القيام به بأفضل طريقة ممكنة، أؤمن أننا بإمكاننا القيام بالكثير من الأمور في ظل هذا الفريق الذي أملكه، أمامنا الكثير من المباريات وفكرتي حول المناوبة بين اللاعبين لن تتغير لأن ما يهمني هم لاعبو فريقي. أحترم ما يقال في الخارج، لكنه لن يغير ما أحب القيام به”.

وبشأن ارتكابه لخطأ بعدم التعاقد مع مهاجم عقب رحيل ألفارو موراتا وماريانو، قال إنه يثق في مايورال، وفي الحظوظ التي يملكها الفريق بخط الهجوم، وقال: “قد تفكر أنه ينقصك مهاجم صريح آخر إلى جانب مايورال، لكننا لم نتمكن في النهاية من جلبه. كما أنني كنت أتمنى لو بقي موراتا لكنه كان يريد خوض المزيد من الدقائق وأراد الرحيل. نحترم قراره، وفي النهاية لم نتمكن من ضم لاعب آخر”.

وتابع: “لا ينبغي الحديث كثيراً في هذا الأمر، كما أنني أؤمن كثيراً بقدرات مايورال، لديه الكثير من النهم، نقف إلى جانب كريم، كما أننا لدينا غاريث الذي يلعب على الطرف وهو في الحقيقة ليس مهاجماً صريحاً لكن هناك كريستيانو، سنراهن على الفريق الذي نملكه، سنقوم بالأمور على نحو جيد”. ( EFE )