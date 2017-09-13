سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 13 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 13 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 13 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 19100 الدولار 516 518 اليورو 617 621 الليرة التركية 149 151 الدرهم الإماراتي 140 141 الليرة اللبنانية 0.343 0.345 الريال السعودي 137 138 الدينار الأردني 729 733

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