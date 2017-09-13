صادرات تركيا تتجاوز 100 بليون دولار في 8 أشهر

سجلت الصادرات التركية ارتفاعاً نسبته 10.82 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم (الأربعاء).

وبحسب معلومات جمعهتا من مؤسسة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة التركيتين، فإن قيمة صادرات البلاد بلغت 103 بلايين و348 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن الزيادة الإجمالية في قيمة الصادرات تقدر بنسبة 10.82 في المئة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من العام 2016.

وقالت: «على رغم علاقات ألمانيا التي تشهد توترا مع أنقرة خلال الآونة الأخيرة، جاءت في صدارة الدول الأكثر استيراداً من تركيا، وارتفع حجم الصادرات إليها في الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 7.12 في المئة وبلغت قيمتها 9 بلايين و786 مليون دولار».

وأضافت: «ارتفعت الصادرات التركية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المذكورة، بنسبة 149.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على رغم اختلاف وجهات النظر بين البلدين بخصوص الأزمة الخليجية الأخيرة، وقطع العلاقات مع قطر».

وتابعت: « حل العراق في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات، على رغم وجود بعض الخلافات السياسية، كتلك المتعلقة بمعسكر بعشيقة التركي في مدينة الموصل التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، ورغم وجود مشكلات أمنية بين البلدين.

وزادت الصادرات التركية إلى بغداد بنسبة 35.28 في وبلغت قيمتها 6 بلايين و360 مليون دولار خلال الفترة ذاتها».

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى بريطانيا إلى 6 بلايين و231 مليون دولار في الفترة نفسها، يما ارتفعت إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 33.93 في المئة إذ زادت قيمتها من 4 بلايين و318 مليون دولار إلى 5 بلايين و784 مليوناً خلال الفترة ذاتها.

وكذلك ارتفعت الصادرات التركية إلى الدول الأخرى في الفترة ذاتها بنسبة 6.09 في المئة، وبلغت قيمتها 67 بليوناً و819 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، عاودت التجارة الخارجية بين تركيا وروسيا وتيرة الارتفاع بعد توتر العلاقات بين البلدين على خلفية إسقاط الجيش التركي مقاتلة روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا خلال الفترة نفسها، بليوناً و338 مليوناً و534 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2016.(الاناضول)