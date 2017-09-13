صفقة بين تركيا و إيران برعاية روسية : وجود عسكري تركي بإدلب يقابله إيراني في دمشق و توسيع لـ ” السيدة زينب “

صفقة بين تركيا و إيران برعاية روسية : وجود عسكري تركي بإدلب يقابله إيراني في دمشق و توسيع لـ ” السيدة زينب “

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، الثلاثاء، عن مصادر متطابقة لم تسمها “قرب عقد صفقة بين أنقرة وطهران برعاية موسكو تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب، مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب، مما يعني توفير كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق”.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق سيقر في اجتماع آستانة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأضافت أن موسكو ضغطت على النظام لقبول الوجود العسكري التركي شمال سوريا بطريقة أعمق من دور الجيش التركي ضمن عملية «درع الفرات» في شمال حلب، بحيث تبدأ فصائل المعارضة عملية برية ضد «هيئة تحرير الشام» تحت غطاء جوي روسي وتركي نهاية الشهر.