ظريف من روسيا : هناك تنسيق جيد بين إيران و روسيا و تركيا في سوريا

ظريف من روسيا : هناك تنسيق جيد بين إيران و روسيا و تركيا في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التنسيق بين بلاده وروسيا وتركيا، يمكن أن يحدث فارقا في طريق الحل السياسي في سوريا.

وأضاف ظريف للصحفيين حال وصوله إلى مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، 13 سبتمبر/أيلول إن “هناك تعاونا جيدا بين إيران، وروسيا في سوريا، خاصة فيما يتعلق بإيصال المساعدات”، موضحا “يمكن أن يُـحدث التعاون بين طهران، وموسكو، وأنقرة فارقا في طريق الحل السياسي بسوريا”.

وأكد ظريف : “سنبحث اليوم خلال زيارتنا لسوتشي آخر التطورات في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين طهران وموسكو”.

وحول الاتفاق النووي والموقف الأمريكي، شدد ظريف على أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق بين إيران وروسيا، فيما يخص الاتفاق، والسياسات الأمريكية”، متابعا “لا يمكن أن تتم أي زيارة من قبل الوكالة الدولية، إذا كانت هذه الزيارة ستكشف أسرار البلد، هذا ما ينص عليه الاتفاق النووي وفق المادة 74”.(sputnik )