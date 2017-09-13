علماء يطورون ” روبوتات ” تزرع و تحصد دون تدخل البشر !

تمكن العلماء في #بريطانيا من تطوير #روبوتات قادرة على زراعة المحاصيل والعناية بها وحصادها دون أي تدخل بشري.

وفي اختبار لهذه الآلات، قام العلماء في #جامعة_هاربر_آدمز البريطانية العام الماضي بإطلاق مشروع “Hands-Free Hectare”، حيث تمكنوا من الاعتماد عليها بشكل كامل في زراعة هكتار كامل من الأرض في مقاطعة شروبشاير بمحصول الشعير، واستطاعت الآلات القيام بجميع مهمات الزراعة والمراقبة والعناية بالمحصول دون أي تدخل بشري.

واستخدم الخبراء المنحة المقدمة من الحكومة بمقدار 200 ألف جنيه إسترليني، لتحويل جرار زراعي وحصادة إلى روبوتين متطورين ذاتيي الحركة مزودين ببرامج الذكاء الاصطناعي والكاميرات البصرية والحرارية وأجهزة الاستشعار القادرة على مراقبة نمو النباتات وتحليل عناصر التربة، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، كما تقوم تلك الآلات بزراعة البذور وحراثة الأرض وحصاد المحاصيل بصورة مستقلة تماما.

وأوضحوا أن النتائج التي حصلوا عليها خلال عام من التجارب، بينت أن هذه الطريقة أرخص وأكثر عملية من الاعتماد على العنصر البشري في زراعة المحاصيل الزراعية، والتكنولوجيا المستخدمة فيها تساعد بشكل كبير على تحسين مراقبة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن علماء من الولايات المتحدة قاموا منذ مدة بخطوة مماثلة، عندما استطاعوا تطوير روبوت زراعي صغير مزود بمستشعرات خاصة وأجهزة GPS، مخصص لمراقبة نمو النباتات في الحقول الزراعية.