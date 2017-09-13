فيديو مسرب يكشف مشاهد من محاكمة كريستيانو رونالدو

نشرت صحيفة آس” الإسبانية مقطع فيديو للجلسة التي تواجد فيها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المحكمة وذلك للإدلاء بأقواله في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي التي جرت قبل شهرين في إسبانيا للتحقيق في مشاكله الضريبية بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو.

وظهر رونالدو في الفيديو يجيب عن أسئلة القاضية “مونيكا غوميز فيرير” التي نفى من خلالها قيامه بالتهرب الضريبي، لكن الصحيفة تطرقت للحديث حول تهديد رونالدو للقاضية بأنه سيرحل بالفعل عن ريال مدريد في ظل تلك الاتهامات التي وجهت له.

وأجاب رونالدو عن الأسئلة في الجلسة التي جرت يوم 31 يوليو/تموز الماضي، في الوقت الذي أعرب فيه عن رغبته الحقيقية في ترك إسبانيا والعودة إلى إنكلترا بسبب هذه المشاكل المالية، حيث قال: لم أتعرض لأي مشاكل في إنكلترا، لذلك أود أن أعود إلى إنكلترا”. وفقا للتسجيل.

وقال نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي للقاضية إنه دائما يعطي مستشاريه تعليمات واضحة حول الضرائب:” عندما أذهب إلى مكان دائما أقوم بدفع ما يترتب عليّ كاملا، أقول دائما هكذا لمستشاري لأن الحقيقة معروفة دائما”.

وكانت تقارير إعلامية برتغالية قد أشارت إلى أن رونالدو هدد بالرحيل خلال الجلسة ذاتها إلى إنكلترا ليعود لصفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، وذلك بسبب شعوره بالاستهداف في إسبانيا خاصة فيما يتعلق بمسألة التهرب الضريبي.