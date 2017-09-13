فيس بوك : التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية تجاوز مواقع التواصل

قالت شركة فيس بوك يوم الثلاثاء، إن بعض الإعلانات التي اشتراها الروس على فيس بوك العام الماضي، روجت لمناسبات خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية مما يشير إلى أن التدخل المزعوم قبل الانتخابات التي جرت في 2016 تجاوز وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت فيس بوك في بيان إن إغلاقها ما وصفته الشركة الأسبوع الماضي بصفحات تابعة للروس تضمن وقف “العديد من المناسبات التي تم الترويج لها”، وامتنعت فيس بوك عن إعطاء تفاصيل تلك المناسبات.

كانت فيس بوك وهي أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، قالت الأسبوع الماضي إن عملية من المرجح أن مقرها روسيا وضعت آلاف الإعلانات الأمريكية التي تضمنت آراء مثيرة للانقسام بشأن موضوعات مثل الهجرة والعرق وحقوق المثليين على الموقع خلال فترة عامين حتى مايو (أيار) 2017.

وقالت فيس بوك إنها ستواصل التعاون مع السلطات الأمريكية إذا اقتضت الضرورة، ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدخل حكومته في الانتخابات الأمريكية.(REUTERS)