” فيس بوك ” تختبر ميزة “ الفيديو الفوري ” لتنزيل الفيديوهات و مشاهدتها لاحقاً

تختبر شركة #فيس_بوك ميزة جديدة تتيح لمستخدمي تطبيق شبكتها الاجتماعية تنزيل الفيديوهات عبر شبكات “واي فاي” لمشاهدتها لاحقًا، وذلك في مسعى منها لتشجيع المستخدمين على مشاهدة الفيديوهات أكثر أثناء التجوال.

ورصد موقع “ذا نكست ويب” The Next Web التقني الميزة أولًا لتؤكد الشركة لموقع “تك كرنتش” TechCrunch وجودها، وهي تحمل حاليًا اسم “الفيديو الفوري” Instant Video.

وأوضح موقع “تك كرنتش” التقني أن الميزة تسمح للمستخدم بتنزيل الفيديوهات وتخزينها على هاتفه أثناء الاتصال بشبكات “واي فاي” ليتمكن من مشاهدتها لاحقًا أثناء التجوال مجانًا. وسيرى المستخدمون أيقونة “برق” على الفيديوهات مسبقة التنزيل.

وتُذكِّر ميزة “الفيديو الفوري” بميزة “المقالات الفورية” الحالية، وهي عبارة عن تنسيق محتوى مستضاف على فيس بوك يمكن الوصول إليه على نحو أسرع بكثير مقارنة بمواقع الويب، وذلك بغية تشجيع المستخدمين الذين ينزعجون من التأخر في تحميل الأخبار أثناء الانتقال إلى مواقع الويب، على قراءة المحتوى ضمن تطبيق فيس بوك، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ونظرًا لأن تحميل مقاطع الفيديو أبطأ من صفحات الويب، يُعتقد أن الناشرين قد يكونون حريصين على المشاركة لضمان أقصى قدر من إمكانية عرض مقاطع الفيديو.

ويُعتقد أيضًا أن الميزة يمكن أن تفيد أيضًا تبويب “شاهد” Watch الجديد للمحتوى الأصلي على فيس بوك، مما يسمح بتخزين الحلقات بحيث يتمكن الأشخاص من مشاهدتها على متن وسائل النقل أو في أي مكان آخر حيث لا يكون لديهم اتصال قوي أو يريدون استخدام خطة البيانات الخاصة بهم لمشاهدة مقاطع الفيديو الأطول.

وأكدت فيس بوك لموقع “تك كرنتش” اختبار ميزة “الفيديو الفوري” وقالت إنها متاحة حاليًا لنسبة صغيرة من مستخدمي نظام أندرويد. وظهرت الميزة الجديدة في صورة نشرها أحد العاملين في موقع “ذا نكست ويب”.

وفي حين تركز المقالات الفورية في الغالب على سرعة وراحة قراءة الأخبار عبر فيس بوك، يبدو أن ميزة “الفيديو الفوري” تركز على التكلفة وإمكانية الوصول. وهذا يمكن أن يجعل هذه الميزة نعمة كبيرة لجهود فيس بوك في العالم النامي، حيث يمكن أن تكون أسعار البيانات المتنقلة مرتفعة جدًا مقارنة بمتوسط الدخل، كما يمكن أن تكون شبكة الاتصالات متقطعة على نحو يجعل مشاهدة الفيديو أمرًا محبطًا.

ويعتقد أن فيس بوك تطمع في تعزيز تجربة الفيديو على شبكتها الاجتماعية لأن الفيديو يحمل أيضًا إعلانات مربحة على نحو أقرب إلى الإعلانات التلفزيونية التي اعتادت العلامات التجارية على صنعها.

ومن خلال اختبار ميزة “الفيديو الفوري” على أجهزة أندرويد، يستبين أن فيس بوك تستهدف المستخدمين في الدول النامية، حيث تعد هواتف آيفون نادرة، وحيث يكثر استخدام هواتف أندرويد من قبل المراهقين.