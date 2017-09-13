كان يتعلم القيادة .. طفل مصري يدهس عائلة كاملة بسيارة والده

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية شمال #مصر القبض على طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، دهس أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد بسيارته وقتلهم جميعا فيما أصيب طفل آخر من نفس الأسرة في الحادث وحالته حرجة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد بعد تعرضهم للدهس من جانب سيارة ربع نقل يقودها طفل يبلغ من العمر 15 عاماً وسار بها في شوارع القرية للتدريب على القيادة .

وتبين من التحقيقات، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، أن الطفل كان يقود سيارة والده بقرية شبراتنا مركز بسيون محافظة الغربية ودهس الأسرة التي كانت تستقل دراجة نارية، وأصابهم بإصابات خطيرة، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن الضحايا هم عرفة الشرقاوي رب الأسرة 41 عاما وزوجته أسماء غيط 31 عاما وكانت حاملا بالشهر التاسع، وابنتيهما منه 6 سنوات، سلمي 4 سنوات، فيما أصيب طفلهما الأكبر محمد 8 سنوات بإصابات خطيرة ونقل للمستشفى في حالة حرجة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الطفل الجاني ويدعى محمد ج. س. 15 سنة، طالب بالإعدادي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.