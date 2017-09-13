لماذا تملأ أكياس الـ ” شيبس ” بالهواء ؟

من منا لم يتساءل أو يخطر بباله وإن بطريقة عابرة لماذا تملأ أكياس البطاطا المقرمشة أو “التشيبس” بالهواء؟

وكم من مرة فتحت كيساً منتفخاً من التشيبس لتجد أن الكمية قليلة جداً، بعض رقائق البطاطا في قعر الكيس، فتساءلت لماذا يفعلون ذلك، أو ربما أرجعت التفسير لأسباب تجارية أو ربحية محضة.

في الحقيقة تلك الأكياس لا تحتوي على الهواء بل على غاز النيتروجين. أما السبب فيكمن في ضرورة الحفاظ على طعم المنتج وإطالة عمره، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، ويمكنك أن تفهم ذلك بشكل مبسط أكثر حين تفتح كيس البطاطا المقرمشة مثلاً و تتركه فترة مُعرضًا للهواء. فبعد دقائق معدودة ستجد أن المنتج فقد “قرمشته” وأصبح طرياً نسبياً.

ويكمن التفسير الوحيد هنا في أن الأكسجين يتفاعل مع البطاطا المقلية فتصبح غير مُقرمشة.

لذا يتم بكل بساطة وضع “نيتروجين” داخل الكيس ليحل مكان الهواء الطبيعي لأنه لا يتفاعل مع الطعام و بهذا تحافظ رقائق البطاطا المقرمشة على “حيويتها” ونكهتها أطول فترة ممكنة.