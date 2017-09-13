محلل عسكري : هناك صراع روسي إيراني خفي على الأرض السورية

أكد المعارض والمحلل العسكري السوري العميد أحمد رحال، أن هناك صراعاً خفياً بين روسيا وإيران على الأرض السورية.

وأضاف رحال بحسب شبكة 24، أن هذا الصراع بدأ يتجلى في اتفاقات تخفيض التصعيد التي وقعتها روسيا مع المعارضة والولايات المتحدة الأمريكية والأردن.

وأكد أن هدف هذه الاتفاقات هو إجبار الميليشيات الإيرانية على وقف تمددها في الأراضي السورية، من خلال إلزامها بأتفاقات دولية بوقف إطلاق النار.

ودلل العميد رحال على ذلك باستبعاد عقد اتفاقات خفض التصعيد في اجتماعات أستانة السته التي تشارك فيها إيران، ولجوئها إلى عقد اتفاقات منفردة مع ما تسميه روسيا بـ”المحور الأمريكي”.

وأضاف أن “جميع اتفاقات خفض التصعيد التي وقعتها روسيا وبلغت 3 اتفاقات، هي الجنوب الغربي السوري والغوطة الشرقية وحمص، فيما يجري الحديث حالياً عن منطقة رابعة في البادية السورية، تنص على ابتعاد الميليشيات الشيعة عن الحدود الأردنية 40 كلم، أو خروجها من مناطق خفض التصعيد”.

وعبر العميد رحال عن خشيته من أن تتفاجأ أمريكا وحلفاؤها بالمنطقة بأن الورقة السورية ليست بيد روسيا بل هي بيد إيران، مؤكداً أن روسيا في الواقع ليست قادرة على ضبط إيقاع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في سوريا، وهو ما سيؤدي إلى فشل جميع الاتفاقات الروسية بسوريا.

وأوضح رحال، أن منطقة البادية هي منطقة عشائر وكرامتها غالية وأن الضغوط التي تمارس عليها ربما ستؤدي إلى انفجار كبير غير محسوب.