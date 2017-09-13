ميركل ترفض وقف تصدير السلاح بشكل عام إلى تركيا

ميركل ترفض وقف تصدير السلاح بشكل عام إلى تركيا

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رفضها لوقف تصدير السلاح بشكل عام إلى تركيا.

وفي تصريحات إذاعية، قالت ميركل،الثلاثاء، ” نحن نقرر في كل حالة على حدة ما الذي نصدره من بضائع التسليح”، ولفتت إلى أنه في حالة تركيا فإن الأمر يتعلق بدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أن زيادة تقييد صادرات السلاح كانت مطبقة بالفعل “ومع ذلك فنحن في حرب مشتركة ضد داعش وضد الإرهاب”، وأضافت أن بلادها في حاجة إلى التعاون مع تركيا في القضايا الأمنية.

وتابعت المستشارة الألمانية حديثها قائلة إنه “على الرغم من كل الاختلافات السياسية فلابد من وضع هذه الأمور في الاعتبار”.

وكان زيغمار غابريل وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة قد أعلن، مساء أمس الاثنين، عن تجميد معظم صادرات السلاح الألماني إلى تركيا مرجعا ذلك إلى تصاعد حدة الخلافات بين أنقرة وبرلين.(DPA)