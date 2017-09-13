نجم ريـال مدريد غاريث بيل يتحدث عن عيوبه

أقر مهاجم ريال مدريد الإسباني، الويلزي #غاريث_بيل ، بأن الكسل هو أحد أسوأ عيوبه، وذلك في مقابلة مع صحيفة “الباييس” الإسبانية.

وقال بيل (28 عاماً) في المقابلة متحدثاً عن أكثر ما يسعده وأيضاً بشأن مميزاته وعيوبه: “لا أعلم، أعتقد أنه طالما كنت بصحة جيدة وأشعر بالسعادة أنا والأسرة والأصدقاء، فلا يمكنني أن أطلب المزيد، أكثر ما يسعدني اللعب والابتعاد عن الإصابات، أما بخصوص العيوب، فأنا كسول نوعاً ما، ربما هذه على الأرجح هي أفضل إجابة”.

وعن تقييمه للسنوات الأربع التي قضاها بين جدران “الملكي” الذي انتقل لصفوفه في 2013 قادماً من توتنهام الإنكليزي، قال: “عشت أوقاتاً عظيمة وأخرى لم تكن بالمثل، آمل أن يأتي الأفضل مستقبلاً”.

وعما إذا كان تحامل على نفسه للمشاركة في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في كارديف، قال: “الآن أرى أنه كان ينبغي عليّ الاستراحة لوقت أطول من أجل التعافي، ولكي أكون قادراً على تقديم مهاراتي التي لم أكن لأظهرها طالما استمرت آلام الكاحل”.

وعن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قال بيل: “إنه هادئ للغاية، يحب الاستمتاع بكرة القدم، يظهر أمامنا بنفس الشكل الذي ترونه فيه أمام الكاميرات، عندما نهاجم يريد منا التعبير عن أنفسنا بطريقتنا، ولكن عندما ندافع يريد أن نكون شخصاً واحداً، يريد أن ندافع سوياً، كلاعب واحد وأن نساعد بعضنا البعض”.

وتعثر الريال بالتعادل في جولتين من الثلاثة الأولى بالليغا، ليتراجع من الصدارة إلى المركز السابع برصيد خمس نقاط، تاركاً الصدارة لبرشلونة بتسع نقاط. ( EFE )