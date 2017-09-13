” هدر كبير يمكن تجنبه ” .. ألمانيا : الألمان يرمون من منازلهم أكثر من 3.5 مليون طن من النفايات سنوياً

” هدر كبير يمكن تجنبه ” .. ألمانيا : الألمان يرمون من منازلهم أكثر من 3.5 مليون طن من النفايات سنوياً

قالت صحيفة ألمانية إن الألمان في منازلهم يرمون أكثر من 3.5 مليون طن من النفايات سنوياً، ما يعد رقماً ضخماً، وخصوصاً أن تلك النفايات يمكن تجنبها.

و أضافت صحيفة “هانوفرشه تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المستهلكين والشركات يسرفون بـ 8 ملايين طن من السلع الغذائية سنوياً، بمقدار 100 كيلو غراماً لكل ألماني في السنة الواحدة.

وصدرت تلك الأرقام عن المشروع البحثي ريفوس (Reduce Food Waste “تخفيض نفايات الطعام”)، ويتكلف المشروع أيضاً بمراقبة عمل الحكومة الألمانية حتى وصولها لهدفها بتقليل كمية النفايات إلى النصف في غضون عام 2030.

وأفادت الدراسة بأن المنازل الألمانية تتخلص من 3.5 مليون طن من النفايات سنوياً، ما يشكل 44% من إجمالي النفايات، فيما كان نصيب القطاع الزراعي 1,7 مليون طن، يليه الشركات بواقع 1,5 مليون طن، ومن ثم المطاعم والمقاهي بمليون طن، في وقت أكدت فيه أن النفايات المدرجة بالدراسة هي فقط التي يمكن تجنبها.

وأظهرت دراسة أخرى صدرت عن المعهد الألماني للاقتصاد أن الأجيال الجديدة ترمي الطعام بشكل أكبر من الكبار في السن، (AksAlser.com)، وعلل المعهد النتائج بالقول : “الأشخاص الكبار يقدرون قيمة الطعام بشكل أكبر من جيل الشباب و لديهم خبرة أكبر في تحضير الطعام”.

وعالمياً، فإن ثلث الأغذية يتم هدرها، في حين يعاني حوالي 800 مليون شخص من الجوع.

قال مدير مشروع ريفوس، توماس شميدت، إن المستهلكين سيقومون بالتخلص من النفايات بشكل أقل عندما ترتفع أسعار السلع، مؤكداً في الوقت ذاته أن المستهلكين الذين يخططون لتسوقهم تخف لديهم نسبة النفايات.