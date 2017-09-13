هولندا وجودها العسكري في سوريا عاماً آخر

أعلنت هولندا أنها سوف تمدد حملتها العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المتطرف في العراق وسوريا عاما آخر.

وأوضحت الحكومة الهولندية في لاهاي أن مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأيضا انتشار قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان سيتم تمديدهما بالمثل حتى نهاية عام 2018.

وتشارك هولندا حاليا بنحو 250 جنديا و4 طائرات قتالية ضمن التحالف الدولي ضد “الدولة”.

ويتمركز نحو 155 مدربا عسكريا في العراق بالإضافة إلى 4 طائرات إف -16، فيما يتمركز معظم الأفراد الباقين في شرق سوريا.

وكانت فترة الانتشار العسكري الهولندي محددة في بادئ الأمر حتى نهاية العام الحالي. (DPA)