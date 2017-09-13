وزارة الاقتصاد في ألمانيا : اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من 2017

13 سبتمبر، 2017
0

قالت وزارة الاقتصاد في ألمانيا يوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من العام ولكنه قد يفقد بعض قوته الدافعة في النصف الثاني من 2017.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري ”سيواصل الاقتصاد الألماني النمو في النصف الثاني من العام. لكن من المرجح أن تضعف القوة الدافعة نوعا ما“.

وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص سيظل محركا مهما للنمو الاقتصادي ولكن الضبابية التي تكتنف قطاع التجزئة نوعا ما ربما تشير إلى تباطؤ طفيف في الربع الثالث بعد نمو قوي في الربع الثاني. (REUTERS)

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.