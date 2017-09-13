وزارة الاقتصاد في ألمانيا : اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من 2017

وزارة الاقتصاد في ألمانيا : اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من 2017

قالت وزارة الاقتصاد في ألمانيا يوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من العام ولكنه قد يفقد بعض قوته الدافعة في النصف الثاني من 2017.

وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري ”سيواصل الاقتصاد الألماني النمو في النصف الثاني من العام. لكن من المرجح أن تضعف القوة الدافعة نوعا ما“.

وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص سيظل محركا مهما للنمو الاقتصادي ولكن الضبابية التي تكتنف قطاع التجزئة نوعا ما ربما تشير إلى تباطؤ طفيف في الربع الثالث بعد نمو قوي في الربع الثاني. (REUTERS)