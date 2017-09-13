وزير أمريكي : الأضرار الناجمة عن ” إرما ” ستؤثر على الاقتصاد

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن إعصار إيرما كانت شديدة بما فيه الكفاية وستوثر على الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير.

وجاءت تصريحات منوتشين بينما يجري تقييم وتنظيف أثار العواصف في فلوريدا.

وكانت أكثر المناطق تضرراً هي فلوريدا كيز، حيث تقدر السلطات أن 25 % من المنازل لا يمكن إصلاحها، ومدينة جاكسونفيل التي عانت من فيضانات واسعة النطاق.

وأضاف منوتشين في احدى فعاليات وول ستريت في نيويورك “أقول من الواضح أن الإعصار سيكون له تأثير على الناتج المحلي الاجمالي على المدى القصير، وسنقوم بإصلاحه على المدى الطويل”.

وتابع: “عندما نعيد البناء، فان ذلك سيؤثر بالإيجاب على الناتج المحلي الاجمالي”. ويقدر اقتصاديون وعلماء الأرصاد خسائر ايرما بنحو 150 مليار دولار أو أكثر.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بلغ نحو 18.5 تريليون دولار في العام الماضي.(DPA)