وزير نظامي يعلن إنهاء تعمير السفينة ” فينيقيا ” في اللاذقية

قال علي حمود، وزير النقل في حكومة بشار الأسد، إن “الوزارة أنهت تعمير السفينة السورية فينيقيا بحمولة 17.5 ألف طن، و بدأت بتعمير السفينة الثانية في حوض التعمير الموجود داخل مرفأ اللاذقية، وذلك بجهود 100 عامل من عمال النقل البحري”.

وذكر بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أن “الكوادر الوطنية قامت بإنجاز هذا العمل الوطني، الذي سينعكس إيجاباً في تحقيق عائدات اقتصادية وإيرادات كبيرة لخزينة الدولة،”.

وأضاف حمود أن “أعمال تعمير السفن تأتي بعد توقيع العديد من العقود التصديرية الكبرى في معرض دمشق الدولي الذي أقيم مؤخراً، مع عدد من الدول الصديقة”.

وبيّن حمود أنه “تم إنشاء حوض عائم في أحد المرافئ السورية، إضافة إلى إنشاء ترسانة إصلاح سفن في منطقة عرب الملك في محافظة اللاذقية”.

وأضاف الوزير حمود أن “شركة مرفأ اللاذقية أصبحت مستملكة للشريط البحري حتى حدود فندق أفاميا، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والعقارية والإدارية في محافظة اللاذقية”.