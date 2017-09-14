ألمانيا : ” إقامة السنة الواحدة ” تتسبب بتكدس 100 ألف دعوى قضائية في المحاكم الإدارية

ألمانيا : ” إقامة السنة الواحدة ” تتسبب بتكدس 100 ألف دعوى قضائية في المحاكم الإدارية

كشفت صحيفة ألمانية عن تضاعف عدد الشكاوى من اللاجئين في المحاكم الإدارية الألمانية من عام 2015 إلى 2016، حيث وصل إلى 100 ألف دعوى.

ونقلت عن رئيس المحكمة الإدارية الألمانية الاتحادية قوله إن العدد تضاعف بسبب دفاع العديد من السوريين عن أنفسهم بشكل قانوني ضد قرار إقامة السنة.

وأضافت صحيفة “جينيرال انتسايغر بون” الألمانية المحلية، أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه ومنذ صيف عام 2015 سلم العديد من اللاجئين السوريين أبناءهم للسواحل الجنوبية التركية، حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة في أوروبا، إلا أن العديد منهم مات غرقاً.

وتحدثت عن اللاجئ السوري غسان، موضحةً أنه لم يريد لابنه خالد (15 عاماً) أن يسلك هذا الطريق الخطر فقام بدلاً من ذلك بوضع بطاقة هويته، بالإضافة لـ 400 يورو بكيس، وسبح لجزيرة ساموس اليونانية، ووصل إلى ألمانيا منذ تشرين الثاني 2015.

ويتحدث غسان (56 عاماً) الألمانية بشكل جيد، وقام بدورة تدريب كمعالج فيزيائي، فيما ينتظر الآن أسرته، حيث قال إنه يحب أن يرى أفراد أسرته الثلاثة.

ومنح مكتب الهجرة الكثير من السوريين حماية فرعية لمدة سنة واحدة، وكان غسان من بين الحاصلين عليها، والتي لا يحق لحاملها لم شمل أسرته حتى آذار من العام القادم.

ورفع محامي غسان صيف عام 2016 دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في كولونيا، بعد أن تجاهل مكتب الهجرة طلب اعتراضه على القرار لأكثر من 6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن محكمة كولونيا مثقلة أيضاً بدعاوى النقض بقرارات إقامة السنة، وقد حصل غسان على موعد في الخريف.

وأشارت الصحيفة إلى أن غسان ما يزال محاطاً بالأمل، فيما منحه مركز العمل (جوب سنتر) 300 ساعة لتعلم اللغة الألمانية.