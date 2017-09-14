ألمانيا : السجن مع وقف التنفيذ للاجئ سوري اتهم بالتحرش بطالبة في ” فيشترزباخ “

ألمانيا : السجن مع وقف التنفيذ للاجئ سوري اتهم بالتحرش بطالبة في ” فيشترزباخ “

حكم على شاب سوري بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد تحرشه بطالبة في حمام السباحة بمدينة فيشترزباخ، وسط ألمانيا.

وقالت صحيفة “فولدير تسايتونغ” الألمانية المحلية، أول أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفتاة ذكرت أمام المحكمة أن الشاب (22 عاماً) لحق بها في تموز 2016 إلى المرحاض، وعند وصولهما منطقة غسل اليدين، وقف إلى جانب المغسلة وأمسك ذراعها اليمنى، لكنها لم تشعر بألم وخلصت نفسها وغادرت المكان.

بدوره، قال المتهم إنه كان يقوم بجمع الأوراق المتساقطة تحت المغسلة، وفجأة شعر بالدوخة، وكاد أن يسقط فأمسك بذراع الطالبة، وأن الحادثة كانت مجرد صدفة.

وختمت الصحيفة بالقول إن على اللاجئ وفقاً للحكم أن يعمل مئة ساعة خدمات اجتماعية.