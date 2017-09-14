ألمانيا : حملة أمنیة للتصدي لـ ” الزواج الصوري ” بهدف الحصول على إقامات أوروبية

شنت الشرطة الألمانیة يوم الثلاثاء حملة مداھمات وتفتیش في أنحاء متفرقة من ألمانیا للتصدي للزواج الصوري.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادیة إنه تم تفتیش 40 عقارا، موضحا أن الحملة تركزت على نحو كبیر في برلین، حیث شارك في الحملة ھناك نحو 400 شرطي وشملت تفتیش 25 عقارا.

وأضاف المتحدث أنھ تم القبض على رجل وأربع نساء، موضحا أن المشتبھ بھم فاعلون رئیسیون في عصابة لتھریب البشر.

وأصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق الرجل، 50 عاما، والنساء الأربع اللاتي تتراوح أعمارھن بین 46 و64 عاما.

وبحسب البیانات، كان یروج المتھمون لزواج برتغالیات على نحو صوري من رجال نیجیریین، وذلك لحصولھم على بطاقة إقامة في الاتحاد الأوروبي، والتي تصدر في المعتاد لمدة خمس سنوات.

وأضافت الشرطة أن العصابة كانت تقوم بتزویر سلسلة من الوثائق من أجل ذلك.

وبحسب بیانات المتحدث باسم الشرطة الاتحادیة، فإن الادعاء العام في برلین رصد أكثر من 70 حالة منذ بدایة التحقیقات في نوفمبر الماضي.

واضطر الرجال النیجیریون لدفع نحو 130 ألف یورو للعصابة لإتمام الزواج الصوري، وحصلت البرتغالیات على جزء من ھذه الأموال.

وشملت الحملة بجانب برلین، مدن بوتسدام وفرانكفورت وجورلیتس. (DPA)