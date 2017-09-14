إدارة بايرن ميونيخ تنتقد تصرفات فرانك ريبيري

أنتقد حسن صالحميديتش، المدير الرياضي لنادي #بايرن_ميونخ الألماني، لاعب الفريق الفرنسي فرانك ريبيري، على خلفية صدور رد فعل عنيف من الأخير بعد تغييره في مباراة فريقه يوم الثلاثاء الماضي أمام أندرلخت البلجيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال صالحميديتش عقب فوز بايرن ميونخ 3 – صفر على ضيفه أندرلخت: هذا لا يجب أن يحدث في بايرن ميونخ، هذا ليس بالأمر الجيد، سنتحدث في هذا.

وقام اللاعب الفرنسي (34 عاماً) بإلقاء قميصه على مقاعد البدلاء بغضب واضح بعد أن تم استبداله بالمهاجم الألماني توماس مولر في الدقيقة 78 من اللقاء.

وعلى الجانب الأخر، أكد المدير الفني للنادي البافاري، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه ينتظر تفسيرا من اللاعب لتصرفه غير المقبول، وقال: سأساله لماذا تصرف هكذا، وفي بعض الأحيان لا يفهم اللاعبون التغييرات.

وأكد المدرب الإيطالي أنه كان راضيا عن أداء ريبيري وأن التغيير لم يكن بسبب عدم رضاه عن أداء اللاعب، واختتم قائلا: أداء ريبيري كان جيدا، التغيير لم يكن لهذا السبب، إنه لم يتدرب يوم الأحد ولذلك كنت أرغب في منحه فرصة للراحة. ( DPA )