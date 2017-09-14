إعلام موالي : كلاب لكشف العملات الأجنبية و الأمراض السرطانية لأول مرة في سوريا ( فيديو )

درب شاب سوري كلاباً لكشف العملات الأجنبية، في مبادرة هي الأولى من نوعها، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

وقالت صفحة “يوميات قذيفة هاون”، إحدى أكبر الصفحات الإخبارية الموالية، في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الشاب “محمود عبدون” يقول إن “الكلاب من نوع malinois وهي من فصيلة المالينو المتطورة بحاسة الشم يعني انها تمتلك قدرات عالية بتمييز الروايح المختلطة”.

وكشف عبدون، بحسب المصدر ذاته، عن أنه “مستعد لكشف الاورام السرطانية من خلال هذه الكلاب المتطورة التي تحتاج لخبراء عالميين لتدريبها”.