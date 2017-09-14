البيت الأبيض يطالب بطرد مذيعة تلفزيونية بسبب تغريداتها عن ترامب

ندد البيت الأبيض الأربعاء بتغريدة لمذيعة تلفزيونية على تويتر وصفت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “عنصري من أنصار المؤمنين بتفوق البيض”، مع اعتبار هذا التعليق بأنه “هجوم يستوجب الطرد”.

وجاء كلام المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ردا على سلسلة تغريدات للمذيعة التلفزيونية في شبكة “إي أس بي أن” الرياضية جيميل هيل هاجمت فيها الرئيس الأمريكي.

وقالت ساندرز إن تعليقات هيل كانت “مشينة”، وهو “بالتأكيد شيء اعتقد انه هجوم يستوجب الطرد من قبل (إي أس بي أن)”.

ووصفت هيل في سلسلة من التغريدات هذا الأسبوع الرئيس ترامب بأنه “الأكثر هجومية وجهلا في حياتي”، ثم كتبت أنه “عنصري من انصار تفوق البيض” أحاط نفسه باشخاص من نفس النوعية.

وتعتبر تعليقات هيل آخر ردود الفعل على الموقف المتناقض لترامب من العنف الذي جرى خلال تظاهرة انصار تفوق البيض في بلدة شارلوتسفيل في فيرجينيا والذي ادى الى مقتل امرأة كانت تحتج على التظاهرة.

ويظهر أن التعليقات سوف ترفع نسبة التوتر بين المحافظين والشبكة الرياضية التي يتهمها بعضهم بأنها مسيسة.

وقالت بيان لشبكة “إي أس بي أن” التي تملكها والت ديزني ان تعليقات هيل على تويتر “لا تمثل موقف (إي أس بي أن)”، مضيفا “تناولنا هذا الأمر مع جيميل وهي تدرك بأن تصرفاتها كانت غير لائقة”. (AFP)