التايمز : إسبانيا و إيطاليا تتخذ اجراءات لعدم وصول المهاجرين اليها

نشرت صحيفة “التايمز” مقالا عن الإجراءات التي تتخذها إسبانيا و​إيطاليا​ للحيلولة دون وصول المزيد من المهاجرين إلى أراضيهما.

واشارت الى ان في أسبانيا، تقوم الدولة بتعزيز السياج الحدودي المقام في أراضيها القريبة من الحدود مع المغرب على إثر زيادة في أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيها من شمال ​إفريقيا​، وفي إيطاليا، تراجعت الحكومة عن نيتها منح أطفال اللاجئين جوازات سفر إيطالية بسبب معارضة شعبية لهذا.

ولفتت الى ان وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويدو قال إن الحكومة ستنفق 12 مليون يورو لتعزيز السياج الحدودي بعد أن حاول حوالي تسعة آلاف شخص معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء الدخول إلى البلاد بشكل غير شرعي.

واوضحت ان في إيطاليا، وبالرغم من انخفاض أعداد اللاجئين الذين انطلقوا في القوارب من ​ليبيا​ عبر ​البحر المتوسط​ هذه السنة إلا أن 100 ألف تمكنوا من الوصول إلى هناك، مقارنة بـ 181 ألفا وصلوا العام الماضي.

واشارت الى ان وصول هذه الأعداد من المهاجرين إلى إيطاليا يثير سخطا شعبيا تحاول الأحزاب اليمينية أن تزيد من حدته وتؤججه بينما تستعد البلاد للانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر أيار المقبل.