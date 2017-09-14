الحارس الإسباني إيكر كاسياس يكسر رقم تشافي

تخطى حارس المرمى الإسباني #إيكر_كاسياس، مواطنه #تشافي_هرنانديز كأكثر لاعب خوضاً لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد أن رفع رقمه إلى 174 مباراة.

وبدأ الحارس (34 عاماً) أساسياً في اللقاء الذي يجمع فريقه بورتو البرتغالي وبشيكتاش التركي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليحقق هذا الرقم.

ويعتمد مدرب بورتو سرجيو كونسيشاو بشكل أساسي على كاسياس، لذا فإنه مرشح لزيادة الرقم في هذه النسخة من دوري الأبطال دون أدنى فرصة للاعب البرسا السابق.

وظهر كاسياس في 169 مباراة من دوري أبطال أوروبا (بما فيها تصفيات التأهل)، ومباراتين في الدوري الأوروبي، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

أما من حيث الفرق، فقد خاض الحارس الإسباني القدر الأكبر من مبارياته (155 لقاء) بقميص ريال مدريد، فضلاً عن 18 مواجهة أخرى بقميص بورتو الذي انتقل إليه في 2015.

وكان كاسياس قد لعب أول مباراة أوروبية له في 15 سبتمبر (أيلول) 1999 وكان عمره وقتها 18 عاماً، حين دفع به جون توشاك في مواجهة أولمبياكوس اليوناني والتي انتهت بتعادل الفريقين 3-3. ( EFE )