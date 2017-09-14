الخزانة الأميركية : 108مليارات دولار عجز في الميزانية الأميركية

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​، أن “الحكومة سجلت عجزا في الميزانية قدره 108 مليارات ​دولار​ في آب مقارنة مع عجز بلغ 107 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي”.

وأوضحت الخزانة في بيانها الشهري بشأن الميزانية أن “العجز في السنة المالية الحالية حتى نهاية آب بلغ 674 مليار دولار ارتفاعا من 619 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2016 ، وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول تشرين الأول”.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 226 مليار دولار بانخفاض قدره 2% عن مستواها قبل عام في حين تراجعت النفقات 1 % إلى 334 مليار دولار.