الدولار متمسك بمكاسبه بانتظار بيانات التضخم الأمريكية

تمسك الدولار بمكاسبه يوم الخميس بعد تحقيقه أكبر زيادة في يوم واحد في ستة أسابيع يوم الأربعاء في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد آفاق التداول للعملة الأمريكية التي تواجه صعوبات في الأمد القريب.

وقفز الدولار هذا الأسبوع مع تحسن الإقبال على المخاطرة وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفضت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 107.32 ين الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن الإعصار إرما وكوريا الشمالية.

وجرى تداول الدولار منخفضا 0.1 في المئة مقابل سلة واسعة من العملات عند 92.416 في التعاملات المبكرة. وارتفع الدولار 0.7 في المئة يوم الأربعاء مسجلا أكبر زيادة يومية منذ الرابع من أغسطس آب وفقا لبيانات تومسون رويترز.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع 1.6 في المئة على أساس سنوي في أغسطس آب وهو ما سيمثل أدنى مستوياته منذ أوائل 2015 مقارنة مع زيادة بواقع 1.7 في المئة في يوليو تموز.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تضخما عند اثنين في المئة، وقلصت سلسلة من القراءات المنخفضة التي سجلتها الأسعار التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادة أسعار الفائدة مجددا هذا العام وأثرت سلبا على الدولار.(REUTERS)