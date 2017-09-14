الذهب يهبط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب يهبط لأدنى مستوى في نحو أسبوعين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

انخفض الذهب يوم الخميس إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الإقبال على المخاطرة واستقرار الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة مجددا.

وانخفض الذهب 0.1 بالمئة إلى 1321.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ الأول من سبتمبر أيلول عند 1318.75 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 1325.10 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قبيل تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب بعدما كان قد هبط إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة عملات رئيسة بينما نزل إلى أدنى مستوى خلال عشرة شهور أمام الين الأسبوع الماضي.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل المعدن الأصفر المقوم به أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.64 دولار للأوقية بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 976.85 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 938.70 دولار للأوقية.(REUTERS)