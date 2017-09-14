السعودية : رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع

وجه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في #السعودية ، عبدالله السواحه، برفع الحجب عن تطبيقات #المكالمات في السعودية خلال أسبوع.

وذكر السواحه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر: “بالتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة العميل أولاً، وجّهنا برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع… ومازلنا نطمح للمزيد”.

وأضاف “ستُشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية @CITC_SA على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات”.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لخطوات سابقة لرفع مستوى “الشفافية والوضوح” في القطاع ومنها ما تم مؤخراً من إطلاق المؤشر الربعي لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوي المقدمة من قبل المشتركين ضد مقدمي الخدمة، وأيضاً التحقق من تطبيق وثيقة حماية المستخدم وكذلك التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، وسيتبعها العديد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة والهيئة بالشراكة مع مقدمي الخدمة للرقي بالقطاع وتحسين تجربة العميل وتطوير مجتمع رقمي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن السعودية تٌعد من بين أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف الذكية والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالمياً مما يؤكد على أهمية مواكبة النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقاً لأعلى معايير الجودة. وهذا ما تعمل عليه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع مقدمي الخدمات ضمن مبادرات التحول الوطني 2020.