الـ ” فيفا ” يكشف عن أرقام قياسية صادمة لسوق الانتقالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” #فيفا ” أن موسم الانتقالات الأخير في الفترة ما بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين سجل رقماً قياسياً، فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي أنفقت خلاله.

وطبقاً لتقديرات فيفا، أنفقت الأندية في انحاء العالم المختلفة 4 مليارات و710 مليون دولار، ووصل عدد صفقات الانتقال إلى 7 آلاف و590 صفقة.

وكانت أندية الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (إنكلترا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الأخير.

وأبرم باريس سان جيرمان الفرنسي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، عندما دفع 222 مليون لبرشلونة، مقابل الحصول على خدمات البرازيلي نيمار.

وكانت هذه الصفقة، بالإضافة إلى صفقة ضم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على سبيل الإعارة، والتي ستسحب من خزينة النادي الباريسي خلال عام 180 مليون يورو، سبباً في اندلاع جدل كبير حول القواعد المنظمة لسوق الانتقالات.

وفيما يلي نلقي الضوء على الأرقام والمبالغ المالية التي جاءت في تقرير فيفا:

– خلال الـ93 يوماً، هي مدة سوق الانتقالات، أبرمت 7 آلاف و590 صفقة في العالم أجمع، 3ر58% منها كانت مع لاعبين بدون عقود و7ر16% دائمة و9ر13% على سبيل الإعارة و1ر11% عودة من الإعارة.

– أنفقت جميع الأندية في موسم الانتقالات الأخير 4 مليارات و710 مليون دولار لإبرام الصفقات، وهو رقم مقارب لما تم إنفاقه في فترتي انتقال مجتمعتين بالموسم الماضي (4 مليارات و790 مليون يورو).

– الدوريات الخمسة الكبرى تصدرت المشهد بإبرام صفقات وصلت إلى ألف و608 صفقة، تكلفت 3 مليارات و670 مليون دولار بنسبة مئوية بلغت 9ر77% من مجموع الصفقات، التي أبرمت في العالم أجمع.

وتعتبر المبالغ المذكورة قياسية في عالم كرة القدم، فقد ارتفعت المبالغ المالية التي تنفق في إبرام الصفقات حالياً 3 أضعاف عن تلك المبالغ التي تم إنفاقها في موسم 2012 (مليار و240 مليون دولار).

وكانت إنجلترا هي أكثر الدول إنفاقاً في سوق الانتقالات الماضي (مليار و396 مليون دولار).

واستثمرت الأندية الإسبانية 639 مليون دولار في سوق الانتقالات، فيما حققت مكاسب مالية بلغت 752 مليون دولار، لتكون بطولة الدوري الوحيدة التي حققت أرباحاً.

فيما أنفقت فرنسا 604 مليون يورو في عمليات الشراء وحصلت على 579 مليون يورو من وراء أعمال البيع، أما ألمانيا فقد عقدت صفقات شراء لاعبين جدد مقابل 519 مليون يورو، ووصلت حصيلة بيع اللاعبين إلى 358 مليون يورو.

ويأتي الدوري الإيطالي في المركز الأخير من بين الدوريات الكبرى في أوروبا، من حيث قيمة الصفقات المبرمة (506 مليون يورو)، بينما بلغت حصيلة بيع اللاعبين (399 مليون يورو). ( DPA )