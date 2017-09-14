الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قرار يدين العنصريين البيض

أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع مشروع قرار يدين “القومية البيضاء” و”تفوق العنصر الأبيض”، وأحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع هذا القرار، الإثنين، ثم حذا مجلس النواب حذوه الثلاثاء وبالإجماع أيضا.

بعد ذلك أحيل المشروع إلى مكتب الرئيس الذي يتعين عليه إما التوقيع، وإما الرفض، وإما انتظار مهلة 10 أيام يصبح بعدها القرار نافذا.

وقالت ساره ساندرز، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، إنه سيوقّع على القرار “فور تسلّمه”، مؤكدة أن ترامب كان “واضحا” في مواقفه في إدانة “الكراهية والعنصرية بكل اشكالهما”.

ويأتي هذا القرار ليدين بشكل رسمي أعمال العنف التي وقعت في مدينة شارلوتسفيل في آب/أغسطس، حين أقدم سائق من دعاة تفوّق البيض على اجتياح تظاهرة مناهضة للعنصرية بشاحنته فأوقع قتيلة و19 جريحا.

وشهدت فيرجينيا مواجهات عنيفة بين مجموعة “كو كلاكس كلان” ومتظاهرين من دعاة تفوّق العنصر الأبيض من جهة، مع ناشطين ضد العنصرية من جهة أخرى.

وقد أثار ترامب الدهشة في صفوف السياسيين الأمريكيين حين لم يدن دعاة تفوق العرق الأبيض لدورهم في الأحداث الدموية، وقال إن اللوم يقع “على الجانبين”.

أما القرار الذي أقرّه الكونغرس فهو يطلب بشكل واضح من الرئيس إدانة المجموعات اليمينية والمعادية للمهاجرين والداعية إلى تفوّق البيض، وتجنيد كلّ الإمكانات الحكومية اللازمة لمواجهة هذه المجموعات. (AFP)