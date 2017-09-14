النفط يحافظ على معظم مكاسبه بدعم من آمال بقوة الطلب

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس لكنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة حين تلقت السوق دعما من توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر تشرين الثاني 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المئة، إلى 54.98 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 1.6 في المئة يوم الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر تشرين الأول تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلى 49.21 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.2 في المئة في الجلسة السابقة.

جاءت المكاسب التي حققها النفط يوم الأربعاء على الرغم من بيانات حكومية أمريكية أظهرت ارتفاعا كبيرا أخر في مخزونات الخام الأمريكية بسبب الإعصار هارفي.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.6 مليون برميل يوميا من 1.5 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص بفعل نمو أقوى من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 5.9 مليون برميل، بما يتجاوز التوقعات.(REUTERS)