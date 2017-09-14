باحثون : جراحة علاج السمنة تسبب العقم لدى الرجال

أشارت أبحاث جديدة إلى أن عمليات جراحة إنقاص الوزن يمكن أن تؤدي إلى العقم لدى الرجال.

وقال الدكتور إدوارد لين، رئيس تحرير مجلة “Bariatric Surgical Practice and Patient Care” : “الدراسة جزء مهم في حل لغز العقم عند الذكور، ويكمن التحدي في معرفة ما إذا كان تصحيح الانحرافات الهرمونية والمغذيات الدقيقة أمر كاف لإحداث عقم لدى الذكور”.

وقام باحثون في مستشفى “داس كلينيكاس” في ساو باولو، بتحليل للرجال الذين كانوا يحاولون إقامة علاقة مع شريكاتهم، وتم متابعة 23 شخصا من المشاركين في الدراسة لمدة 5 سنوات على الأقل بعد إجراء جراحة لعلاج السمنة، و23 آخرين لمدة سنتين بعد إجراء العملية، و18 مشاركا ممن يعانون من السمنة المفرطة ولكن لم يخضعوا لإجراء الجراحة، و15 آخرين من ذوي الوزن الصحي.

وأكمل جميع المشاركين استبيانا يسألهم عن نوعية حياتهم الجنسية، وتم تقييم مستوى السكر في الدم لديهم وهرمون التستوستيرون وفيتامين “د” والزنك ومستويات السائل المنوي، وفقاً لقناة روسيا اليوم، وكشفت النتائج عن حدوث تشوهات في السائل المنوي لدى نسبة تصل إلى 57.1% من الرجال بعد عامين من إجراء جراحة لعلاج السمنة.

وأوضحت النتائج أن بإمكان 4% فقط من المشاركين في الدراسة أن يصبحوا آباء بعد إجراء العملية، بالمقارنة مع 13% قبل إجرائها.

وتوصل البحث إلى هذه النتائج على الرغم من تحسن نوعية الحياة الجنسية والوزن ومستويات الهرمون.