بارزاني : سنجري الاستفتاء إذا لم يكن هناك بديلا

بارزاني : سنجري الاستفتاء إذا لم يكن هناك بديلا

أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أنّ الدول الكبرى تطالب بتأجيل الاستفتاء، مؤكداً عدم تأجيله في حال عدم توفر بديل يرضي شعب الإقليم.

وقال بارزاني، في كلمة له في مهرجان بمدينة زاخو، اليوم، “إذا لم يكن هناك بديلاً فسنجري الاستفتاء وليحدث ما يحدث”، مضيفاً “لم تعد هناك شراكة وتوازن مع بغداد”.

وأضاف بارزاني “الدستور العراقي يقول الحفاظ على عراق اتحادي حر وليس إجباري” لافتاً أنّ “تصعيد البرلمان العراقي يقطع الطريق أمام أي مفاوضات”.

وحول اجتماع اليوم أوضح بارزاني أن ممثلي الدول الكبرى طالبوا الاجتماع بتأجيل الاستفتاء فكان جواب الجانب الكردي “إن كان هناك بديلاً عن الاستفتاء يرضي شعبنا فنحن جاهزون”.(sputnic)