برشلونة يعرض على إنييستا مكافأة نهاية الخدمة

كشفت تقارير إخبارية أن نادي #برشلونة عرض على قائده #أندريس_إنييستا مكافأة نهاية مسيرة عند تجديد عقده معه، وليس مكافأة تجديد عقد مثلما جرت عادة النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية على موقعها الإلكتروني إلى أن برشلونة عرض على لاعبين مثل سرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي وفي السابق نيمار، مكافأة لتجديد العقد يتم الحصول عليها بمجرد التوقيع، لكن “الرسام” سيستحق مكافأة مماثلة ولكنها متعلقة بنهاية المسيرة.

وكان إنييستا (33 عاماً) أكد أمس أنه لم يتم الاتفاق بعد على تجديد تعاقده مع البرسا، الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد اللاعب: “الشيء الوحيد الذي يشغلني هو ما يحدث في الملعب. سنرى ما سيحدث في المستقبل، انا سعيد جداً حول كيفية سير الأمور”. ( EFE )