بشار الأسد : نسير بـ ” خطوات ثابتة نحو الانتصار “

زعم بشار الأسد، الأربعاء، أن سوريا تسير بـ “خطوات ثابتة نحو الانتصار”، رغم أنها تتعرض منذ حوالي 7 سنوات إلى حرب “إرهابية عسكرية واقتصادية وإعلامية”.

وقال بشار، خلال لقاء مع وفد من الشخصيات المشاركة في منتدى نقابي عمالي، إن الانتصار يتحقق بـ”تضحيات جيش سوريا وصمود شعبها ودعم الدول الصديقة”.

وأكد على “أهمية دور المنظمات الشعبية والقوى المجتمعية في التوعية والتحذير من مخاطر الإرهاب الذي ينتشر في العالم بما فيها تلك الدول التي دعمته والآثار السلبية للحصار الاقتصادي غير الأخلاقي والمخالف للقانون الدولي والإنساني الذي تفرضه بعض القوى الكبرى الساعية لفرض هيمنتها على الشعوب التي ما زالت تتمسك بسيادتها وقرارها المستقل”.