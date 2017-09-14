تطوير مركبة فضائية أرق من شعرة الإنسان !

كشفت شركة الطيران الفضائي الأمريكية عن عملها على تطوير مركبة فضائية رقيقة للغاية، قادرة على إزالة الحطام الفضائي الذي يحتمل أن يهدد الأقمار الاصطناعية.

وكشفت الشركة عن مركبة “Brane Craft” التي ستعمل على جمع الحطام الفضائي في مدار الأرض وسحبه نحو الغلاف الجوي للكوكب ليحترق، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وقد حصل المشروع مؤخرا على دفعة ثانية من التمويل من قبل برامج المفاهيم الإبداعية المبتكرة التابعة لوكالة ناسا.

وتم تصنيع “Brane Craft” من البلاستيك المرن المزود بطبقة رقيقة من الخلايا الشمسية، بالإضافة لمحرك دفع عند كل زاوية ليتيح للبلاستيك إحاطة النفايات ثم سحبها إلى الغلاف الجوي، كما تبلغ مساحة المركبة ثلاثة أقدام مربعة ولا تتعدى سماكتها 10 ميكرونات، أي أنها أرق من الشعرة.

ويقول سيغفريد جانسون الباحث الرئيسي والعالم في شركة الفضاء، إن “المركبة يجب أن تكون مضادة للرصاص لأن الجسيمات قطرها 5 ميكرونات، أي يمكنها اختراق هيكل المركبة الرئيسي بسهولة حيث أن سمكها يعادل 10 ميكرونات فقط”.

لذلك صممت الشركة التي تتخذ “إل سيغوندو” في كاليفورنيا مقرا لها، المركبة الفضائية لتكون مرنة للغاية وتم تزويدها بمعالجات دقيقة وإلكترونيات رقمية تضمن أنه في حال تلف إحداها تستمر الأخرى في العمل، وحتى خزان الوقود ينقسم إلى أجزاء متعددة لتكون المركبة قادرة على العمل في جميع الظروف التي تتعرض لها.