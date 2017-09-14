جعجع رداً على شمخاني : حزب الله له الفضل على حكومة إيران و نظام بشار الأسد

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان له على تصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني حول “فضل “حزب الله” على الحكومة والجيش في لبنان”، فقال: “أعتقد انه لم تتم ترجمة تصريح السيد شمخاني بشكل دقيق إذ إن ما قصده هو ان “حزب الله” له الفضل الكبير على الحكومة والجيش في إيران، وليس على الحكومة والجيش في لبنان، وذلك نظرا للتضحيات الهائلة التي قدمها الحزب في سبيل ترجمة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة بدءا من سوريا وليس انتهاء باليمن. وأما الفضل الاكبر للحزب فيعود على نظام بشار الأسد لأنه لولاه لكان سقط منذ بداية الثورة السورية”.

وكان شمخاني قال امس بحسب مانقلت قناة الجديد : “إن الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا تدعمان اجراءات حزب الله في تطهير لبنان من دنس عناصر داعش الارهابية، ولولا قدرة حزب الله لكان لبنان اليوم يستضيف ارهابيي “داعش” من كل انحاء العالم.”

واكد شمخاني ان الحكومة والجيش والشعب في لبنان مدينون اليوم للتضحيات التي قدمها حزب الله.

وفي سياق آخر غرد جعجع عبر “تويتر” قائلا:” والآن أصبحنا في حاجة لتحقيق حول أسباب إلغاء احتفال النصر الذي كان اللبنانيون في انتظاره للاحتفال بانتصار الجيش ومنطق الدولة في معركة فجر الجرود”.