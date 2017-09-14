” خرجت للشرفة طلباً للمساعدة لا للتفجير ” .. هولندا : محاكمة لاجئ سوري بتهمة ” التهديد بتفجير منزله ” !

تواصل السلطات الهولندية التحقيق في قضية الشاب السوري (عبدو.أ)، الذي زعم جيرانه أنه قد هدد بتفجير شقته بتاريخ (1/6)، في مدينة خاودا، الهولندية.

وقالت صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، يوم الجمعة (8/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ السوري صرح أن ما حدث كان سوء فهم، وأنه خرج إلى الشرفة طلباً للمساعدة، وليس تهديداً بتفجير الشقة.

وقالت الصحيفة إن اللاجئ تسبب بفزع كبير في شارع برنس هيندرك في مدينة خاودا، حيث كانت الشقة ممتلئة بالغاز، لأن صمامات الفرن كانت مفتوحة.

وبحسب النيابة العامة، فقد هدد السوري بتفجير شقته بالكامل، وسبب ذلك قلقاً شديداً لساكني البناء، إلا أن محامي اللاجئ السوري كان له كلام آخر، حيث أشار إلى أن البلدية وشركة البناء استغلتا ما حدث لإخراج اللاجئ السوري من منزله.

وكان المحامي قد شكك بوجود غاز في هواء الشقة، وقال: “كان غالباً يجلس ليدخن الماريغوانا، ربما تشوشت الشرطة واعتقدت أنه غاز كذلك”.

وقال المتهم الذي لا يعرف سبب اعتقاله إلى الآن: “استمر الغاز في التدفق، وذهبت إلى الشرفة وصرخت لطلب المساعدة”.

وكانت المحكمة قد طالبت الخبراء بإجراء تحقيق في ذلك، لأن الأفران تحتوي على نظام أمان، حيث يتوقف الغاز إذا لم يكن هناك نار مشتعلة، (AksAlser.com)، ويجب على التقرير أن يوضح إذا كان الفرن الخاص بالسوري متعطلاً أو لا.

وطلب المحامي أن يتم نقل المتهم إلى مركز ريفيرداونن للعناية بالصحة العقلية، وقال: “لا يصلح السجن له، يصبح مجنوناً في بعض الأحيان إذا لم يحصل على دوائه، ويلعق بالأرض ويأكل الزغبر”، لكن المحكمة رفضت ذلك الطلب، معللة بوجود المتهم في القسم النفسي من السجن.

وكان المتهم قد سأل القاضي سؤالاً واحداً: “متى سيطلق سراحي؟”.

وبحسب الصحيفة، فمن المنتظر أن تتم معالجة القضية في الرابع من شهر كانون الأول القادم.