دمشق : حريق ضخم يلتهم محالاً تجارية في سوق الهال القديم و يتسبب بوفاة 3 أشخاص ( فيديو + صور )

اندلع حريق ضخم فجر الثلاثاء، في أحد الأسواق المختصة ببيع المواد المسروقة، في العاصمة دمشق، ما أسفر عن عدة وفيات، وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن حريقاً اندلع عند الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء، في سوق الهال القديم، الواقع في شارع الثورة، بالقرب من النفوس العامة، ما أدى لوفاة ثلاثة أشخاص كانوا في منزل خلف المحلات.

وعرف السوق سابقاً باسم “سوق الحرامية”، وبات خلال الثورة السورية مركزاً لتجميع الأثاث المسروق من الأحياء التي غادرها أهلها، لإعادة بيعها من جديد على أنها “مستعمل”.

ولم يذكر الإعلام الموالي أسباب اندلاع الحريق، أو الخسائر المادية التي نجمت عنه، مكتفياً بالإشارة إلى أن حريقاً آخر اندلع بشارع الملك فيصل، أول سوق الهال ذاته، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.