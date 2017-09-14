دمشق : وفاة طالبة جراء حادث سير خلال رحلتها لتقديم المادة الأخيرة قبل التخرج من كلية الحقوق

دمشق : وفاة طالبة جراء حادث سير خلال رحلتها لتقديم المادة الأخيرة قبل التخرج من كلية الحقوق

توفيت طالبة متأثراً بالإصابات التي تعرضت لها جراء حادث السير المروع الذي وقع على أوتستراد دمشق – حمص، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن “سناء المصري” كانت مسافرة من طرطوس إلى دمشق لتقديم المادة الأخيرة لتخرجها من كلية الحقوق.

وكان ما لا يقل عن 10 أشخاص راحوا ضحية حادث سير مروع، الأربعاء، على أوتستراد حمص – دمشق الدولي.

وذكر الإعلام الموالي أن شاحنة كبيرة اصطدمت بـ 3 حافلات نقل ركاب وسيارة أخرى، ووقعت الحادثة بالقرب من جسر بغداد (على حاجز أمن الدولة) على الأوتستراد الدولي “حمص – دمشق”.

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