ريـال مدريد يمدد عقد مارسيلو حتى عام 2022

أكد نادي #ريال_مدريد ، بطل #الدوري_الإسباني أنه توصل لاتفاق مع ظهيره البرازيلي لتمديد تعاقده حتى 2022، ليتم 15 عاماً بنهاية عقده منذ انضمامه إلى الفريق.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الاتفاق اليوم الخميس أمام وسائل الإعلام في حفل يقام في ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل النادي العاصمي.

وانضم مارسيلو (29 عاماً) إلى ريال مدريد في يناير 2007، وتلقى في البداية انتقادات بسبب هشاشة قدراته الدفاعية، ولكنه مع الوقت أصبح أحد أهم أعمدة الفريق.

وخاض اللاعب البرازيلي 415 مباراة مع ريال مدريد وأصبح قريبا من عدد المباريات التي شارك فيها مواطنه واللاعب السابق روبرتو كارلوس مع النادي المدريدي، والذي وصل إلى 527 لقاء، ليكون بذلك أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة في المباريات في تاريخ هذا النادي. ( DPA )